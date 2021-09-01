На фоне обострения ситуации в Афганистане танкисты из РФ провели стрельбы в Таджикистане

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - На фоне обострения ситуации в Афганистане российские танкисты провели боевые стрельбы в горах Таджикистана, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в среду.

"Экипажи танков Т-72 201-ой российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, выполнили упражнения контрольных стрельб в дневное и ночное время суток на горном полигоне Ляур", - говорится в сообщении.

Танкисты отработали такие элементы огневой подготовки, как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника, на различные дальности.

Учения вблизи Афганистана

17 августа российские военные в Таджикистане начали маневры с участием около 1 тыс. военнослужащих. Учения продлятся месяц, сообщала пресс-служба Центрального военного округа.

Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Талибы 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

В ночь на 31 августа последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

30 августа ЦВО сообщил, что российские военные в Таджикистане начали учения мотострелковых подразделений с боевыми стрельбами. В них задействованы около 500 военнослужащих военной базы РФ в Таджикистане.

В августе Россия провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Российские военные в августе сообщили, что базу усилили новым вооружением. В Киргизии действует российская авиабаза "Кант". Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации договора о коллективной безопасности. (ОДКБ). На ее вооружении находятся штурмовые самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.

ОДКБ проведет этой осенью маневры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. Около 300 российских военных и более 60 единиц техники переброшены в Киргизию на маневры ОДКБ "Рубеж-2021".

Зайнетдинов сообщал, что в октябре в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном состоятся учения с силами разведки вооруженных сил государств ОДКБ "Поиск-2021", подразделений материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021".

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году.