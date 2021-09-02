Зеленский заявил, что США готовы ввести санкции для защиты энергобезопасности Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - США могут использовать санкционную политику в случае угрозы энергетической независимости Украины после введения в действие российского газопровода "Северный поток 2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Если будут нарушаться украинские права, если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы к применению санкционной политики", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после встречи с американскими конгрессменами в Вашингтоне.

"Я сказал президенту (Джо Байдену - ИФ) очень открыто, что мы, невзирая ни на что, будем бороться с этим энергетическим оружием", - добавил он.

Украина и США рассматривают "Северный поток 2" как угрозу для европейской энергетической безопасности, следует из совместного заявления двух стран относительно стратегического партнерства двух стран. Киев и Вашингтон договорились поддерживать усилия по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников. Байден во время встречи с Зеленским заявил, что партнерство между Киевом и Вашингтоном в будущем будет укрепляться.