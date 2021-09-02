Регулятор ЕС не увидел необходимости в третьей дозе COVID-вакцины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Органы здравоохранения Евросоюза пришли к выводу, что нет срочной необходимости в широком применении дополнительных доз вакцин от COVID-19, третью, "бустерную" прививку от коронавируса следует предлагать людям с ослабленным иммунитетом.

"Основываясь на существующих на данный момент сведениях, нет острой необходимости в повторном введении вакцин для полной вакцинации населения в целом", - говорится в пресс-релизе Европейского агентства лекарственных средств (EMA), распространенном в четверг.

Такой вывод европейский регулятор сделал на основании опубликованного накануне, 1 сентября, технического доклада Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC). "В докладе отмечается, что дополнительные дозы следует рассматривать для людей с сильно ослабленной иммунной системой в рамках их первичной вакцинации", - указали в EMA.

По данным агентства, дополнительные дозы вакцин могут вызвать более сильную иммунную реакцию у лиц со слабым иммунитетом.

Агентство подчеркнуло, что данные об эффективности всех вакцин, одобренных в ЕС, свидетельствуют об их высокой степени защиты от COVID-19. В частности, благодаря им можно избежать госпитализации вследствие заболевания, тяжелого течения заболевания коронавирусом и летального исхода.

По мнению органов здравоохранения ЕС, приоритетной задачей является вакцинация тех, кто еще не прошел ее. Кроме того, важно продолжать соблюдать такие меры, как физическое дистанцирование, гигиену рук и дыхания, а также ношение масок.

В августе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призывал на время ввести мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где много людей не получило ни одного укола.

Накануне во Франции начали вакцинировать ряд категорий граждан страны третьей дозой препарата от коронавируса COVID-19. В частности, речь идет о людях старше 65 лет и тех, кому рекомендована дополнительная доза по состоянию здоровья.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило делать дополнительную дозу вакцины от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом. Еще раньше Израиль принял решение вводить третью дозу вакцины людям старше 60 лет, в Германии разрешили делать третью прививку пожилым людям и людям в группе риска.