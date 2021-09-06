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Госдеп США призвал стороны конфликта в Гвинее отказаться от насилия

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - США осуждают военный переворот в Гвинее и призывают все стороны конфликта отказаться от насилия, заявляют в госдепе.

"США осуждают сегодняшние события в Конакри. Насилие и любые внеконституционные меры только подорвут перспективы Гвинеи на мир, стабильность и процветание. Эти действия могут ограничить способность США и других международных партнеров Гвинеи поддерживать страну на пути к национальному единству и светлому будущему гвинейского народа", - говорится в заявлении, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.

Госдеп также призвал все стороны отказаться от насилия и придерживаться верховенства закона.

"Мы вновь заявляем о нашей поддержке процесса национального диалога для устойчивого и транспарентного решения проблем", - отметили там.

Ранее СМИ Гвинеи сообщали, что президент страны Альфа Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа.

Лидер путчистов в Гвинее Мамади Думбуйя подтвердил сообщения об аресте Конде его сторонниками. Он также объявил о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. Всех гвинейских военных Думбуйя призвал пока оставаться в казармах.

США Гвинея

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