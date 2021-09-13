В Грузии после четырех недель перерыва заработал муниципальный транспорт

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Грузии с 13 сентября возобновил работу муниципальный транспорт, который остановили 14 августа из-за роста заболеваемости COVID-19.

Перерыв вводили сначала до 4 сентября, но затем продлили.

По данным грузинского Минздрава, во второй половине августа суточный прирост зааболеваемости колебался от 5000 до 6000 новых случаев заражения. На минувшей неделе показатель снизился втрое, а за минувшие сутки в стране выявили 946 случаев заражения коронавирусом. Смертность от COVID-19 в стране остается высокой, за минувшие сутки умерли 48 заболевших.

Всего с начала пандемии в Грузии выявили 581 815 случаев заражения коронавирусом, умерли 8 233 больных.