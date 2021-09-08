Экономический союз стран Западной Африки приостановил членство Гвинеи

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Экономический союз стран Западной Африки в среду по итогам виртуального саммита приостановил членство Гвинеи в этой организации после совершенного в стране военного переворота, сообщают французские СМИ.

Кроме того, принято решение направить в Гвинею посредническую миссию Союза.

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране и аресте президента страны Альфы Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.

Лидер мятежников полковник Мамади Думбуйя также заявил о намерении создать правительство национального единства, которое правило бы страной в переходный период.