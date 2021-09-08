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В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ в связи с Украиной

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в среду согласовал продление на полгода санкций в отношении российских физических лиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", сообщил "Интерфаксу" источник в Брюсселе.

Теперь Совет ЕС должен принять по согласованной постпредами письменной процедуре официальное постановление, и после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза продление вступит в силу.

На данный момент в санкционном списке 177 физических и 48 юридических лиц.

Санкции предусматривают ограничения на поездки в страны Европейского союза, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в санкционный список лицам.

В предыдущий раз эти санкции продлевались в марте 2021 года - до 15 сентября 2021 года.

Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией впервые были введены 17 марта 2014 года.

ЕС Украина

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