Совет ЕС утвердил продление индивидуальных санкций против РФ в связи с Украиной

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС в пятницу сообщил, что одобрил решение о продлении на полгода санкций в отношении российских физических лиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

"Совет сегодня решил продлить еще на полгода, до 15 марта 2022 года, санкции против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Изначально продление санкций было согласовано ранее на этой неделе на уровне постпредов. Как сообщалось, Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в среду, 8 сентября, принял соответствующее решение.

Решение о продлении ограничительных мер вступит в силу после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза. Пока что такой публикации на сайте журнала нет.

На данный момент в санкционном списке 177 физических и 48 юридических лиц.

Санкции предусматривают ограничения на поездки в страны Европейского союза, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в санкционный список лицам.

В предыдущий раз эти санкции продлевались в марте 2021 года - до 15 сентября 2021 года.

Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией впервые были введены 17 марта 2014 года.