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В Испании уже пять дней борются со сложным природным пожаром

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Испанские пожарные пятый день ведут борьбу против крайне сложного лесного пожара, который бушует в провинции Малага, сообщает в понедельник Associated Press.

"Мы столкнулись с самым сложным пожаром (...) за последние несколько лет", - заявил глава противопожарной службы автономного сообщества Андалусия Хуан Санчес.

За пять дней пожар охватил около 7,7 тыс. гектаров и привел к эвакуации около 2,6 тыс. жителей провинции Малага.

В районе возгорания посменно работают около 500 пожарных. Также на борьбу с огнем было направлено 260 членов военного подразделения по чрезвычайным ситуациям и несколько десятков вертолетов и самолетов.

Тушение пламени осложняют пересеченная местность региона и периодически меняющие направление сильные порывы ветра.

Из-за аномальной жары в августе этого года несколько европейских стран пострадали от сотен лесных пожаров. Власти заявили, что пожары стали результатом сильнейшей волны жары за последние десятилетия. Также в некоторых странах сообщалось о случаях поджога.

Малага Испания

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