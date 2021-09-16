Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Корабль с китайскими космонавтами отделился от модуля для возвращения на Землю

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту успешно отделился от базового модуля китайской орбитальной станции "Тяньгун".

Космонавты завершили третью по счету миссию по подготовке станции к работе, продолжавшуюся 90 дней. Всего предусмотрено 11 таких миссий. В их задачу входила сборка и подключение оборудования, доставляемого на модуль грузовыми кораблями.

Как ожидается, следующий экипаж пробудет в модуле около шести месяцев.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля.

Строительство станции началось в апреле текущего года, оно должно завершиться в 2022 году.

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

Китай Шэньчжоу-12 Тяньгун

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 16 сентября

Франция возмутилась решением Австралии строить атомные подлодки в рамках альянса AUKUS

Землетрясение на юго-западе Китая унесло жизни двух человек

Землетрясение на юго-западе Китая унесло жизни двух человек

SpaceX запустила на орбиту корабль с коммерческим экипажем

SpaceX запустила на орбиту корабль с коммерческим экипажем

КНДР подтвердила испытательные запуски баллистических ракет

Великобритания, США и Австралия создали оборонный альянс AUKUS

Великобритания, США и Австралия создали оборонный альянс AUKUS

Apple сняла с продажи три популярных модели iPhone

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение "Спутника V"

Псаки заявила, что Байден доверяет председателю Комитета начштабов ВС США

Псаки заявила, что Байден доверяет председателю Комитета начштабов ВС США

Пассажирский самолет из Анталии подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');