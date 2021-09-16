Корабль с китайскими космонавтами отделился от модуля для возвращения на Землю

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту успешно отделился от базового модуля китайской орбитальной станции "Тяньгун".

Космонавты завершили третью по счету миссию по подготовке станции к работе, продолжавшуюся 90 дней. Всего предусмотрено 11 таких миссий. В их задачу входила сборка и подключение оборудования, доставляемого на модуль грузовыми кораблями.

Как ожидается, следующий экипаж пробудет в модуле около шести месяцев.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля.

Строительство станции началось в апреле текущего года, оно должно завершиться в 2022 году.

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.