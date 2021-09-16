МИД РФ счел, что США должны оплатить основную долю расходов на восстановление Афганистана

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - США и союзники должны взять на себя основную часть расходов по постконфликтному восстановлению Афганистана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что в первую очередь ответственность за сложившуюся в Афганистане ситуацию несут США и страны международной коалиции, на протяжении последних 20 лет присутствовавшие в этой стране", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

По словам дипломата, "именно поэтому они должны взять на себя основную долю расходов по постконфликтному восстановлению и обустройству Афганистана".