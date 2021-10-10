На востоке Конго выявили новый случай заражения лихорадкой Эбола

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Жители восточного конголезского города Бени выразили озабоченность после получения известия о том, что новый случай лихорадки Эбола был подтвержден всего через пять месяцев после того, как страна объявила о прекращении последней вспышки, унесшей жизни шести человек, сообщает ABC News.

По данным Министерства здравоохранения страны и Национального института биомедицинских исследований, ребенок почти 3 лет был отправлен в больницу Буцили в городе Бени после появления симптомов лихорадки Эбола. Он умер 6 октября. Результаты анализов на наличие вируса дали положительный результат.

По данным министерства здравоохранения, около 100 человек, которые могли подвергнуться воздействию, были идентифицированы и будут находиться под наблюдением.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Бени был одним из эпицентров вспышки Эболы в 2018-2020 годах в восточном Конго, в результате которой погибло почти 2300 человек.

В заявлении ВОЗ говорится, что она сотрудничает с местными властями в расследовании нового случая Эболы, добавив, что "нет ничего необычного" в том, что спорадические случаи происходят после крупной вспышки.