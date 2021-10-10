Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На востоке Конго выявили новый случай заражения лихорадкой Эбола

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Жители восточного конголезского города Бени выразили озабоченность после получения известия о том, что новый случай лихорадки Эбола был подтвержден всего через пять месяцев после того, как страна объявила о прекращении последней вспышки, унесшей жизни шести человек, сообщает ABC News.

По данным Министерства здравоохранения страны и Национального института биомедицинских исследований, ребенок почти 3 лет был отправлен в больницу Буцили в городе Бени после появления симптомов лихорадки Эбола. Он умер 6 октября. Результаты анализов на наличие вируса дали положительный результат.

По данным министерства здравоохранения, около 100 человек, которые могли подвергнуться воздействию, были идентифицированы и будут находиться под наблюдением.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Бени был одним из эпицентров вспышки Эболы в 2018-2020 годах в восточном Конго, в результате которой погибло почти 2300 человек.

В заявлении ВОЗ говорится, что она сотрудничает с местными властями в расследовании нового случая Эболы, добавив, что "нет ничего необычного" в том, что спорадические случаи происходят после крупной вспышки.

Конго Бени Африка

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 октября

Партия чешского премьера потерпела поражение на выборах в парламент

Власти Тайбэя заявили, что Тайвань будет стремиться к ослаблению напряженности с Пекином

Трамп заявил, что РФ и КНР получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению

Трамп заявил, что РФ и КНР получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению

Папа Римский призвал законодателей прийти к консенсусу по вопросу изменения климата

Папа Римский призвал законодателей прийти к консенсусу по вопросу изменения климата
Афганистан во власти талибов

Талибы предупредили США о проблемах в случае дестабилизации власти в Афганистане

Пандемия коронавируса

Жители Великобритании сделали более 2 млн бустерных прививок от COVID-19

Жители Великобритании сделали более 2 млн бустерных прививок от COVID-19

В Британии разработали трекер для защиты гуляющих в одиночестве женщин

В Британии разработали трекер для защиты гуляющих в одиночестве женщин

СМИ сообщили о лидерстве чешской оппозиции на парламентских выборах

СМИ сообщили о лидерстве чешской оппозиции на парламентских выборах

Шесть сирийских военных ранено в результате израильского авиаудара

Шесть сирийских военных ранено в результате израильского авиаудара
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });