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Путин счел, что новые власти Афганистана надо стимулировать к выполнению обещаний

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые афганские власти нужно стимулировать к выполнению заявленных обещаний.

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"Действительно смена власти (в Афганистане) произошла практически бескровно, это, безусловно, позитивный момент. Талибы (члены движения "Талибан", запрещенной в РФ террористической организации) контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний - об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех", - сказал Путин в пятницу на заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Путин принимает участие в саммите ШОС посредством видеоконференции.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Владимир Путин Афганистан Талибан

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