Путин счел, что новые власти Афганистана надо стимулировать к выполнению обещаний

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые афганские власти нужно стимулировать к выполнению заявленных обещаний.

"Действительно смена власти (в Афганистане) произошла практически бескровно, это, безусловно, позитивный момент. Талибы (члены движения "Талибан", запрещенной в РФ террористической организации) контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний - об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех", - сказал Путин в пятницу на заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Путин принимает участие в саммите ШОС посредством видеоконференции.