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Встреча в ООН глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Великобритании и Германии отменена

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Запланированная ранее встреча глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Великобритании и Германии отменена в связи с несовпадением графиков мероприятий, сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американского Госдепартамента.

"Я думаю, что графики помешали этой встрече на министерском уровне. Но многие из министров этих стран собираются встретиться друг с другом в других форматах", - сказал чиновник.

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На вопрос, будет ли у госсекретаря США Энтони Блинкена двусторонняя встреча с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, он ответил: "Я ожидал бы, что у госсекретаря и министра иностранных дел будет возможность обменяться мнениями в какой-то момент в течение недели".

Как отмечают СМИ, он не сказал, что причиной отмены встречи может быть дипломатический кризис, связанный с отказом Австралии от приобретения у Франции подводных лодок.

На прошлой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил в связи решением Канберры, что союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью". Страны Евросоюза выразили солидарность с Францией, продемонстрировав единство, которое рассматривается наблюдателями как угроза соглашению Австралии с ЕС о свободной торговле.

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Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в интервью изданию Politico он заявил: "Держать слово - это важнейшее условие для доверия между демократиями и союзниками. Продвигаться вперед в переговорах по торговле со страной, которой мы больше не доверяем, делая вид, что ничего не произошло, немыслимо".

Глава Евросовета Шарль Мишель сказал журналистам в ООН, что в сложившейся с подлодками ситуации Европе нужно прикладывать больше усилий на укрепление собственного оборонного потенциала.

"Это не направлено против наших союзников, но, если мы будем более крепкими и стойкими, это означает: и наши альянсы (с другими странами - ИФ) также будут сильнее", - цитируют его слова западные СМИ.

При этом он заявил, что в ситуации с расторжением Австралией соглашения с Францией США продемонстрировали недостаток надежности по отношению к своим европейским союзникам.

"Элементарные принципы для союзников - транспарентность и доверие, они идут вместе. А что мы видим? Мы видим явную нехватку транспарентности и благонадежности", - отметил Мишель.

США Франция Великобритания Германия

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