Телеканал ARD по ошибке показал "результаты" выборов за два дня до их начала

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Телеканал ARD по ошибке показал "результаты" парламентских выборов за два дня до их начала - во время развлекательного телешоу накануне вечером по экрану пустили строку с результатом "экзит-пола".

"Появление опроса было тестом, который коллеги проводили для воскресенья. К сожалению, на некоторое время его пустили в эфир", - сообщила редакция канала в твиттере.

Глава центра вещания канала Хольгер Лихтенхелер извинился перед зрителями. "Это был технический тест команды, отвечающей за освещение выборов, который в качестве подготовки к выборам в воскресенье должен был быть проведен в неактивной зоне вещания, но из-за ошибки включения был показан в эфире. Это была ошибка, за которую мы просим прощения", - сказал он.

Согласно этому тесту, СДПГ получают на выборах 22,7%, ХДС/ХСС - 22,1%, "Альтернатива для Германии" - 10,5%, Свободная демократическая партия - 13,2%. "Результат" "Левых" и "Зеленых, показать не успели-строку убрали с экрана.

Парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября.