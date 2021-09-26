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Суга допустил отмену ЧС из-за коронавируса в Японии в конце сентября

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Ёсихиде Суга оптимистично оценил сроки отмены режима ЧС в стране, введенного из-за вспышки заболеваемости коронавирусом, передает Kyodo.

По словам японского премьера, вероятно, режим ЧС будет снят в конце месяца, когда истекает срок его действия. До этого действие ограничений продлялось из-за большого числа заболевших.

"Ситуация, безусловно, изменилась к лучшему", - сказал Суга.

Японский премьер напомнил, что число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 упало с 25 тыс. до 3 тыс., но отметил, что, прежде чем отменять режим ЧС, он намерен посоветоваться с экспертами.

Также Суга заявил, что уже в этом году могут применяться пероральные препараты от COVID-19.

Режим ЧС вводился в отдельных японских провинциях с весны по мере ухудшения там ситуации с коронавирусом и в итоге распространился на всю страну. Ограничения действовали даже во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио этим летом, из-за чего соревнования проходили при пустых трибунах.

Япония Токио Коронавирус

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