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Регулятор разрешил Virgin Galactic продолжить суборбитальные полеты

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная авиационная администрация США (FAA) завершила расследование в отношении суборбитального полета ракетоплана Unity компании Virgin Galactic и разрешила ей продолжить космические полеты. Об этом корпорация сообщила на своем сайте.

После проверки регулятор и Virgin Galactic договорились расширить защищенное воздушное пространство во время будущих запусков, а также принять дополнительные меры для обеспечения уведомлений о полетах в режиме реального времени.

FAA начала расследование 11 августа после того как выяснилось, что Unity отклонился от курса и вылетел за пределы обозначенного воздушного коридора во время полета в июле. Регулятор проверял то, могут ли подобные случаи создавать угрозы для общественной безопасности. После публикации новостей о разрешении для Virgin Galactic продолжать суборбитальные полеты, акции компании, по данным MarketWatch, выросли более чем на 9%.

FAA обновила лицензию Virgin Galactic в конце июня, разрешив компании осуществлять полеты на околоземную орбиту с пассажирами на борту. Это был первый случай, когда регулятор выдал лицензию на осуществление космических полетов с пассажирами.

Миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет

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Брэнсон на девять дней обогнал соперника в сфере пассажирских полетов, основателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует отправиться в суборбитальный полет 20 июля. На фото: члены экипажа празднуют успешный полет к границе космоса.Взлет состоялся около 17:30 с территории космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико. Ранее планировалось, что полет начнется в 16:00 по московскому времени, но его отложили на полтора часа из-за погодных условий.На борту корабля находились двое пилотов и четыре пассажира. На фото: основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон направляется на борт ракетоплана.Часть пути Unity преодолел с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two, после чего отсоединился и включил собственные двигатели, чтобы подняться на высоту более 80 километровПосле выхода на заданную высоту Unity завис на несколько минут, чтобы у пассажиров была возможность рассмотреть Землю, после чего пилоты начали снижать высоту. Экипаж провел в невесомости несколько минут.Полет продлился часРакетоплан Unity благополучно приземлился после пилотируемого суборбитального полета
Брэнсон на девять дней обогнал соперника в сфере пассажирских полетов, основателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует отправиться в суборбитальный полет 20 июля. На фото: члены экипажа празднуют успешный полет к границе космоса.
Федеральная авиационная администрация США Unity Virgin Galactic

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