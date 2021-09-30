Регулятор разрешил Virgin Galactic продолжить суборбитальные полеты

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная авиационная администрация США (FAA) завершила расследование в отношении суборбитального полета ракетоплана Unity компании Virgin Galactic и разрешила ей продолжить космические полеты. Об этом корпорация сообщила на своем сайте.

После проверки регулятор и Virgin Galactic договорились расширить защищенное воздушное пространство во время будущих запусков, а также принять дополнительные меры для обеспечения уведомлений о полетах в режиме реального времени.

FAA начала расследование 11 августа после того как выяснилось, что Unity отклонился от курса и вылетел за пределы обозначенного воздушного коридора во время полета в июле. Регулятор проверял то, могут ли подобные случаи создавать угрозы для общественной безопасности. После публикации новостей о разрешении для Virgin Galactic продолжать суборбитальные полеты, акции компании, по данным MarketWatch, выросли более чем на 9%.

FAA обновила лицензию Virgin Galactic в конце июня, разрешив компании осуществлять полеты на околоземную орбиту с пассажирами на борту. Это был первый случай, когда регулятор выдал лицензию на осуществление космических полетов с пассажирами.