В партии Зеленского предупредили Тбилиси о вероятном дипломатическом скандале

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что задержание в Тбилиси бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили может повлечь за собой серьезный дипломатический скандал. Он сказал об этом журналистам.

"Я считаю, что будет серьезный дипломатический скандал на эту тему, потому что он гражданин Украины и его не имеют права просто так, безосновательно, задерживать, - заявил он. - Мне кажется, что пройдут выходные и точно будет разбор этой ситуации на международном уровне. У нас есть группа дружбы с Грузией, и я считаю, что нужно и на межпарламентском уровне также этот вопрос урегулировать".

Утром в пятницу Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию к грядущим местным выборам. Вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили действительно вернулся, был задержан и доставлен в тюрьму. Задержание экс-президента затем подтвердил его адвокат, а грузинские телеканалы показали улыбающегося Саакашвили в наручниках.

Ранее Саакашвили был осужден в Грузии заочно по двум уголовным делам.

Руководителя посольства Грузии в Киеве вызвали в МИД Украины за разъяснениями. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент обеспокоен случившимся и ждет от Тбилиси разъяснений.