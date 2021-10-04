"Европейские демократы" заявили о поляризации голосов на выборах в Грузии из-за Саакашвили

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Возвращение в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили привело к тому, что голоса избирателей на выборах в органы местного самоуправления достались "полюсам" - "Единому национальному движению" (ЕНД) и правящей партии "Грузинской мечте", заявил генсек грузинской оппозиционной партии "Европейские демократы" Мамука Гамкрелидзе.

"Ожидалось, что голоса избирателей распределились бы между разными партиями, но события последних дней и приезд Саакашвили полностью изменили картину. Голоса, которые должны были распределиться на маленькие партии, ушли к полюсам", - сказал он журналистам в понедельник, объясняя, почему многие партии не набрали даже 1%.

По мнению Гамкрелидзе, такая поляризация не желательна для Грузии.

"Когда нет многообразия политического спектра, значит, что у страны нет перспективы развития политической культуры. (...) Мы получили выборы одного человека и соответствующий результат", - заявил политик.

На прошедших в Грузии 2 октября выборах по пропорциональной системе правящая партия, согласно данным ЦИК, набрала более 46,7% голосов избирателей, ЕНД - более 30,6% голосов, а на третьем месте оказалась партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария "За Грузию" (более 7,7%). Все остальные партии, которые принимали участие в выборах не смогли набрать даже 3%, а подавляющее большинство и 1%.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.

Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Саакашвили ранее объявил голодовку и заявил, что не намерен прекращать ее ни при каких условиях.