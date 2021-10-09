В Чехии второй день проходят парламентские выборы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Чехии открылись участки для голосования на парламентских выборах, идет второй день голосования, сообщает в субботу портал "Чешские новости".

Участки для голосования будут работать в субботу до 14:00 по местному времени (15:00 по Москве).

На 200 мест в палате депутатов претендуют 5 242 кандидата из 22 партий и движений.

Выборы в Чехии пройдут на фоне недавней публикации "досье Пандоры", в котором, в частности, фигурирует нынешний премьер-министр Андрей Бабиш. Так, согласно расследованию, Бабиш в 2009 году, еще не будучи премьером, использовал офшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Речь идет о замке стоимостью около $15 млн.

При этом премьер Чехии, комментируя эту публикацию, в свою защиту сказал, что "не сделал ничего незаконного".