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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СМИ сообщили о лидерстве центристов на парламентских выборах в Чехии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Центристское движение "Акция недовольных граждан" (АНО) премьера Чехии Андрея Бабиша лидирует на парламентских выборах по итогам предварительных результатов, сообщают в субботу европейские СМИ.

По итогам обработки 80% голосов, оно набирает 28,6% и, согласно прогнозам, получает 75 мест из 200 в парламенте.

Следом за ним идет альянс правоцентристов и христианских демократов с 26% голосов. Коалиция Пиратской партии с движением "Старосты и независимые" набирает 15%.

Чешские коммунисты набирают всего 3,8%.

Голосование длилось два дня - в пятницу и в субботу.

На 200 мест в палате депутатов претендуют 5 242 кандидата из 22 партий и движений.

Выборы в Чехии проходят на фоне недавней публикации "досье Пандоры", в которой, в частности, фигурирует нынешний премьер-министр страны. Так, согласно расследованию, Бабиш в 2009 году, еще не будучи премьером, использовал офшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Речь идет о замке стоимостью около $15 млн.

При этом премьер Чехии, комментируя эту публикацию, в свою защиту сказал, что "не сделал ничего незаконного".

Чехия

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