СМИ сообщили о лидерстве чешской оппозиции на парламентских выборах

Председатели Гражданской демократической партии Петр Фиала (справа) и партии "Старосты и независимые" Вит Ракусан (слева) перед дебатами на Чешском радио MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Оппозиционным партиям Чехии, по подсчетам местных СМИ, удается на парламентских выборах опередить центристское движение "Акция недовольных граждан" (АНО) премьера Андрея Бабиша.

Согласно предварительным данным, поступившим в субботу вечером, альянс правоцентристов и христианских демократов и коалиция Пиратской партии с движением "Старосты и независимые" вместе могут рассчитывать на 108 из 200 мест в парламенте. Таким образом в случае достижения соглашения о коалиции у них будет шанс лишить Бабиша и его союзников власти.

АНО, в свою очередь, остается самой мощной отдельно взятой партией Чехии: она набирает больше голосов, чем остальные участники выборов и может получить более 70 мест в парламенте.

Голосование длилось два дня - пятницу и субботу.

На 200 мест в палате депутатов претендуют 5 тыс. 242 кандидата из 22 партий и движений.

Выборы в Чехии прошли на фоне недавней публикации "досье Пандоры", в котором, в частности, фигурирует Бабиш. Так, согласно расследованию, Бабиш в 2009 году, еще не будучи премьером, использовал офшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Речь идет о замке стоимостью около $15 млн.

При этом премьер Чехии, комментируя эту публикацию, в свою защиту сказал, что "не сделал ничего незаконного". "Я никогда не делал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова попытаться очернить меня и повлиять на парламентские выборы в Чехии", - отметил он.