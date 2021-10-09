Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке

Себастьян Курц Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении уйти в отставку, сообщает Associated Press.

Он заявил на пресс-конференции, что принял это решение с целью сгладить правительственный кризис, вызванный коррупционным расследованием.

35-летний Курц предложил на пост главы правительства министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

Ранее стало известно, что в отношении канцлера начато антикоррупционное расследование. Политика обвиняют в том, что он и его соратники пытались добиться продвижения в партии и получить популярность в стране, манипулируя данными соцопросов и с помощью хвалебных материалов в таблоидах. Финансировались эти материалы за госсчет.

Сам Курц, который впервые стал канцлером в 2017 году, отверг все обвинения.

В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также "Зеленые". Именно в партии "Зеленых" в пятницу потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в Австрии деле о коррупции. Сам Курц намерен стать главой парламентской группы Народной партии.