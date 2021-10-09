"Зеленые" Австрии приветствовали решение Курца уйти с поста канцлера

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вице-канцлер Австрии, лидер партии "Зеленых" Вернер Коглер назвал решение Себастьяна Курца оставить пост канцлера на фоне расследования "правильным и важным шагом", сообщает агентство Associated Press.

"Это означает, что мы можем продолжить нашу работу в правительстве", - сказал он.

Ранее Курц объявил, что решил уйти в отставку после того, как он стал фигурантом антикоррупционного расследования. Сам он заверяет, что не совершал ничего противозаконного.

В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также "Зеленые". Именно в партии "Зеленых" в пятницу потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в Австрии деле о коррупции.