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Во Франции установили, что вакцинация резко сокращает риск смерти от COVID

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вакцинация от COVID-19 продемонстрировала во Франции высокую степень эффективности в плане предотвращения госпитализации и смертей в случае заражения коронавирусом привитых, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на исследование медицинской группы Epi-Phare, работающей с правительством Франции.

Исследователям удалось установить, что спустя 14 дней после получения второй дозы вакцин привитым на 90% меньше грозит риск попасть в больницу или скончаться при заражении коронавирусом. При этом значительный защитный эффект наблюдается и в случае со штаммом "дельта" - 84% для лиц от 75 лет и старше и 92% для людей в возрасте 50 - 75 лет.

СМИ уточняют, что это исследование, уделявшее внимание предотвращению тяжелого течения COVID-19, подтверждает данные об эффективности вакцинации из США, Великобритании и Израиля. Однако исследователи во Франции заявляли, что их работа является беспрецедентной по масштабам.

Исследователи проанализировали данные, собранные с декабря 2020 года, когда во Франции стартовала прививочная кампания. Специалисты сравнили информацию по 22 млн человек старше 50 лет - 11 млн вакцинированных и 11 млн тех, кто не получал вакцину. Эксперты сформировали "пары" вакцинированного и невакцинированного - одного возраста, пола, места проживания, и проследили их жизнь с момента получения вакцинировавшимся второй дозы препарата и до 20 июля.

Исследование касается вакцин Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca.

Как отмечают СМИ, результаты научной работы также заставляют предположить, что за пять месяцев - в пределах хронологических рамок этого исследования - степень полученной от вакцины защиты против тяжелого течения COVID-19 не снижалась.

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