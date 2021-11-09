Макрон напомнил непривитым французам, что пандемия не закончилась

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал 6 миллионов еще не привитых от COVID-19 сограждан сделать прививку.

"Вакцинируйтесь, чтобы защитить себя. У вакцинированного человека в 11 раз меньше шансов оказаться в больнице в отделении интенсивной терапии", - сказал Макрон в ходе обращения к гражданам.

По его словам, 6 млн французов, которые не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19, должны проявить ответственность и согласиться на вакцинацию.

Кроме того президент Франции объявил, что с 15 декабря действие санитарных пропусков у лиц старше 65 лет будет продлено, только если они получат бустерную дозу вакцины.

"Мы еще не покончили с пандемией ... Нам придется жить с вирусом и его штаммами до тех пор, пока население планеты не будет иммунизировано", - продолжил Макрон.

По данным университета Джонса Хопкинса, во Франции за время пандемии коронавируса выявлено более 7,3 млн случаев COVID-19, почти 119 тысяч заболевших умерли.