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ЕС на год продлил санкции за применение химоружия

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС на год - до 16 октября 2022 года - продлил санкционный режим за использование и распространение химического оружия.

"Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры против распространения и использования химического оружия еще на год, до 16 октября 2022 года", - говорится в пресс-релизе, распространенном на сайте Совета ЕС.

В этом санкционном списке находятся 15 физических лиц - из них 10 россиян - и две структуры. Среди лиц, включенных в санкции, - глава ФСБ Александр Бортников, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также под санкции попадает Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

Ограничительные меры подразумевают запрет на поездки в ЕС, а также замораживание активов.

Брюссель ввел этот санкционный режим в 2018 году за применение химоружия в Сирии и против Скрипалей.

В предыдущий раз ЕС продлевал действие санкционного режима против использования и распространения химического оружия 12 октября прошлого года - до 16 октября 2021 года. В Совете ЕС отмечали, что ряд подсанкционных лиц причастны к атаке в Солсбери в марте 2018 года.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

ЕС

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