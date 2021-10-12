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На границе Литвы с Белоруссией остановили рекордное число мигрантов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Белоруссии 121 нелегального мигранта, пытавшегося попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Это крупнейшее число незаконных мигрантов с 25 августа, когда на границе развернули 155 человек.

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В воскресенье в Литву незаконно пытались проникнуть 39 мигрантов, в субботу - 56, в пятницу - 47.

Нелегально перешли границу с Белоруссией в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

Литва Белоруссия

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