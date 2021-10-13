Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Грузии собрали группу врачей для наблюдения за голодающим Саакашвили

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Грузии создана мультифункциональная группа врачей для анализа состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку. Об этом сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Также Минюст попросил омбудсмена Грузии вести регулярный мониторинг правового положения Саакашвили, сказал Брегадзе в среду на брифинге после встречи с представителями парламента Грузии, министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе и омбудсменом Нино Ломджария.

По словам министра, в Грузии права заключенного соблюдаются по высоким стандартам.

В РоссииАдвокаты заявили о заторможенной моторике СаакашвилиЧитать подробнее

Ранее в среду глава Минюста обратился к соответствующим парламентским комитетам (по вопросам прав человека и гражданских прав и по вопросам защиты здоровья) с предложением осуществлять мониторинг соблюдения прав заключенного Саакашвили. По его словам, это необходимо для большей прозрачности процесса для общественности.

Он также обратился с аналогичной просьбой к омбудсмену и попросил главу Минздрава выделить мультифункциональную группу врачей для периодического наблюдения за здоровьем Саакашвили и в случае необходимости для предоставления соответствующих рекомендаций.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, он объявил голодовку.

Грузия Михаил Саакашвили

Новости по теме

Новости

В Норвегии мужчина застрелил из лука несколько человек

В Норвегии мужчина застрелил из лука несколько человек

Корабль ВМС Украины потерпел аварию в Черном море

Что произошло за день: среда, 13 октября

Молдавия объявила "режим тревоги" в энергетике из-за нехватки газа

Молдавия объявила "режим тревоги" в энергетике из-за нехватки газа

Корабль компании Blue Origin совершил посадку после суборбитального полета

Корабль Blue Origin с Уильямом Шетнером стартовал в суборбитальный полет

Корабль Blue Origin с Уильямом Шетнером стартовал в суборбитальный полет

Украинский суд заочно арестовал сына Януковича

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Секретарь Совбеза РФ назвал бомбой замедленного действия оставленное талибам оружие

Секретарь Совбеза РФ назвал бомбой замедленного действия оставленное талибам оружие

Квартальная выручка LVMH взлетела на 20%

Квартальная выручка LVMH взлетела на 20%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });