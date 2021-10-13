В Грузии собрали группу врачей для наблюдения за голодающим Саакашвили

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Грузии создана мультифункциональная группа врачей для анализа состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку. Об этом сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Также Минюст попросил омбудсмена Грузии вести регулярный мониторинг правового положения Саакашвили, сказал Брегадзе в среду на брифинге после встречи с представителями парламента Грузии, министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе и омбудсменом Нино Ломджария.

По словам министра, в Грузии права заключенного соблюдаются по высоким стандартам.

Ранее в среду глава Минюста обратился к соответствующим парламентским комитетам (по вопросам прав человека и гражданских прав и по вопросам защиты здоровья) с предложением осуществлять мониторинг соблюдения прав заключенного Саакашвили. По его словам, это необходимо для большей прозрачности процесса для общественности.

Он также обратился с аналогичной просьбой к омбудсмену и попросил главу Минздрава выделить мультифункциональную группу врачей для периодического наблюдения за здоровьем Саакашвили и в случае необходимости для предоставления соответствующих рекомендаций.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, он объявил голодовку.