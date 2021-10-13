Вице-премьер Борисов пообещал Кубе новую партию гумпомощи

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Руководство России направит на Кубу минимум одну партию гуманитарной помощи до конца текущего года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова, который находится с рабочим визитом в Гаване по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Россия и впредь будет оказывать помощь своему стратегическому партнеру, и до конца года на Кубу будет отправлена еще одна партия гуманитарной помощи. Россией осуществлены несколько поставок гуманитарной помощи на Кубу за время пандемии. Это продукты питания, также товары первой необходимости и лекарственные препараты, аппараты ИВЛ, кислородные станции и другое", - говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера добавили, что Борисов в ходе своего визита на Кубу провел встречу с президентом карибской республики Мигелем Диас-Канелем, а также с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом. В ходе встреч обсуждались вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между странами, а также пути дальнейшего развития совместных проектов на территории Кубы.

"Юрий Борисов передал особый привет кубинским коллегам от президента Российской Федерации Владимира Путина, по поручению которого и приехал в Гавану", - отметили в аппарате вице-премьера.

Борисов на встрече с Кабрисасом заявил, что Куба входит в число приоритетных экономических партнеров РФ в Латинской Америке, а позитивная динамика контактов между странами сохраняется несмотря на последствия пандемии коронавируса.

Он заверил, что несмотря на тяжелую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19 и ужесточающимся блокадным режимом в отношении Кубы со стороны США, для России стратегическое партнерство с Кубой остается незыблемым приоритетом.