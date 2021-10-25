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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Латвии с началом локдауна люди стали меньше прививаться

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - После введения в Латвии локдауна и комендантского часа, темпы вакцинации от коронавируса в стране снизились, показали данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ). Локдаун в Латвии был введен с 21 октября по 15 ноября.

На прошлой неделе в стране прививку от COVID-19 получили не менее 78 207 человек, или в среднем 11 173 человека в день, что на 6% меньше, чем неделей ранее, когда в среднем в день вакцинировались 11 955 человек. В сентябре в Латвии в день прививалось в среднем 6387 человек.

Сейчас в стране хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 1 095 128 человек, а полностью привились 973 762 человека, или 51,7% населения республики, по данным Центрального статистического управления (ЦСУ).

В Евросоюзе одобрены четыре вакцины против COVID-19: производства Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В Латвии AstraZeneca фактически больше не используется из-за низкого спроса.

Всего в странах Балтии за минувшие сутки выявили 3979 новых случаев коронавируса. 23 октября сообщалось о 7625 случаях.

За минувшие сутки в Латвии выявили 887 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране зафиксировано 203 460 человек заражения коронавирусом, умерли 3 049 заразившихся.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Латвия коронавирус НСЗ Балтия

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