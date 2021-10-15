Лавров отметил, что Россия надеется на возобновление туробмена с Израилем

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на восстановление активного туристического обмена между Россией и Израилем по мере нормализации обстановки в области пандемии коронавируса.

"Надеемся, что по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки удастся восстановить и взаимные туристические потоки", - написал он в статье для израильской газеты "Едиот ахронот" к 30-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

Министр отметил, что "Россия традиционно входит в тройку лидеров по численности приезжающих в Израиль туристов".

С 19 сентября Израиль разрешил российским туристам с прививкой посещать страну в составе организованных тургрупп. Израиль также может признать российские сертификаты о вакцинации до конца года.