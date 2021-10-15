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При взрыве в шиитской мечети в Кандагаре погибли не менее 13 человек

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Не менее 13 человек погибли в результате взрыва, который произошел в пятницу в шиитской мечети в городе Кандагар на юге Афганистана, сообщают региональные СМИ.

Кроме того, 17 человек получили ранения.

Телеканал Tolo news отмечает, что взрыв произошел во время пятничной молитвы. По его данным, пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.

Неделю назад во время пятничной молитвы в шиитской мечети в афганском Кундузе также произошел взрыв, тогда погибли десятки человек.

Афганистан Кандагар

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