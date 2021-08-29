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Шойгу отметил увеличение героиновых плантаций в Афганистане при американцах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - За время пребывания американских войск в Афганистане героиновые плантации увеличились почти в сто раз, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Он (Афганистан - ИФ) производит 93% мирового героина. За время пребывания там Соединенных Штатов плантации маковые увеличились, примерно, плантации увеличились почти в 100 раз", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

24 августа Шойгу сообщил, что одной из ключевых проблем, по-прежнему исходящих из Афганистана, является наркотрафик.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что надежды на сокращение производства наркотиков в результате пребывания там сил Альянса не сбылись.

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Афганистан США Сергей Шойгу

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