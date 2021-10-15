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В Италии начались акции протеста против "зеленых пропусков" для работающих

В Италии начались акции протеста против "зеленых пропусков" для работающих
Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Порты Италии в пятницу столкнулись с волной протестов людей, недовольных вступлением в силу требования ко всем работникам иметь "зеленый пропуск", удостоверяющий защищенность его владельца против COVID-19, сообщают западные СМИ.

Так, примерно 300 человек заблокировали вход в порт Генуи на северо-западе Италии, а в порту города Триест на северо-востоке страны сотни людей также вышли протестовать. Демонстранты в Триесте пригрозили продолжать забастовку бессрочно, несмотря на то, что им предложили сделать бесплатные тесты на возможное наличие COVID-19.

В то же время местные власти заверили, что порт Триеста работает.

СМИ отмечают, что данные акции протеста могут стать лишь началом более масштабных демонстраций в пятницу.

"Зеленые пропуска" в Италии

С 15 октября в Италии все работники должны предъявить так называемый зеленый пропуск - свидетельство о наличии прививки, выздоровлении после COVID-19 или отрицательного анализа на наличие вируса.

В правительстве председателя совета министров Италии Марио Драги ранее отмечали, что "зеленые паспорта" помогут избежать введения локдауна.

В Италии более 86% людей старше 12 лет вакцинированы по крайней мере одной дозой препарата, после чего им автоматически выдается сертификат о вакцинации.

Однако свыше 3 млн работников остаются непривитыми. Большинство из них смогут продолжать работать только в том случае, если будут делать за свой счет ПЦР-тест каждые 48 или 72 часа.

Всего в Италии за время пандемии выявили более 4,7 млн заражений COVID-19, свыше 131,4 тыс. инфицированных скончались.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Италия Коронавирус

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