В Абхазии ввели конфискацию оборудования за незаконный майнинг

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Абхазии на заседании Народного Собрания в среду внесли изменения в законодательные акты по борьбе с незаконной добычей криптовалют.

"Ужесточение мер борьбы с незаконной добычей криптовалют крайне необходимо. (...) Решение этого вопроса чрезвычайно важно для энергетики Абхазии. Депутаты считают, что большая доля проблем связана с добычей криптовалют. Есть большое количество не выявленных майнинг-ферм. Надеемся, что эта норма будет использована эффективно и приведет к улучшению ситуации", - сказал спикер парламента Лаши Ашуба.

В соответствии с нововведениями, в качестве санкции за первичное незаконное присоединение к сетям единого оператора, а также за потребление электроэнергии с нарушением установленного законодательством республики порядка для добычи криптовалют, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, вводится конфискация оборудования по добыче криптовалют, а также трансформаторов.

Конфискация оборудования будет осуществлять на основании решения суда.

В сентябре 2020 года власти Абхазии разрешили майнинг криптовалют в республике. Кабмин принял три постановления, регулирующих эту сферу деятельности - "О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют", "Об утверждении тарифов в сфере электроэнергетики" и "О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики". Однако 8 декабря этого же года из-за энергодефицита новым постановлением правительства был введен запрет на потребление электроэнергии лицами, занимающимися добычей криптовалют.

Также был временно ограничен ввоз на территорию Абхазии оборудования по добыче криптовалют.

В апреле 2021 года в Кодекс об административных правонарушениях были внесены изменения, устанавливающие административную и уголовную ответственность за незаконную деятельность по добыче криптовалют.

В частности, за незаконное потребление электроэнергии для майнинга в объеме, превышающем 300 кВт, предусматривается лишение свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией оборудования.

В том же году по решению властей при администрациях городов и районов республики были созданы оперативные штабы по противодействию майнингу криптовалют.