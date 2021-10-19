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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Расходы в связи с 4-недельным локдауном в Латвии оценили в 200 млн евро

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Один месяц локдауна может стоить Латвии около 200 млн евро, заявил министр финансов страны Янис Рейрс на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма во вторник.

Депутат Вячеслав Домбровский в ходе заседания поинтересовался, в какую сумму обойдется месяц локдауна, на что Рейрс ответил, что точные цифры назвать не может, но это примерно 200 млн евро. Размер возможных расходов связан с общей ситуацией в стране и тем, что происходит в больницах.

В госбюджете Латвии достаточно средств для того, чтобы незамедлительно профинансировать выплату поддержки в период строгих ограничений, сообщил официальный представитель министерства финансов Алексис Яроцкис. Его слова приводит BNS.

Он пояснил, что в настоящее время на счетах Госказны имеется достаточная ликвидность для обеспечения немедленного выполнения всех возможных мер поддержки, которые будут утверждены правительством.

По прогнозам Яроцкиса, скорее всего, уже 21 октября представители министерств представят обновленные предложения о необходимых мерах поддержки рабочей группе под руководством министра финансов Рейрса. Эти предложения должны быть согласованы рабочей группой, а затем одобрены правительством, после чего Минфин вместе с Госказной обеспечат необходимое финансирование.

По словам Яроцкиса, пока невозможно сказать, сколько денег потребуется на меры поддержки, так как правительство еще не утвердило решение о локдауне, как и о том, в каком объеме и в каких сферах будет ограничена или приостановлена деятельность.

Конкретные детали станут известны только после подготовки документов для рассмотрения кабинетом министров. "Скорее всего, это будет завтра", - сказали BNS в министерстве экономики, добавив, что пока документы еще готовятся.

Вместе с тем, уже сейчас понятно, что в связи с локдауном Латвии придется заимствовать дополнительные средства, чтобы поддерживать закрытые секторы экономики.

"Это одна из величайших трагедий в нашей стране, потому что теперь обществу не только придется терпеть четыре недели, чтобы спасти систему здравоохранения, потому что остается так много непривитых людей, но и Латвии придется занимать деньги, чтобы вкладывать их в ту часть экономики, которая вынужденно остановится", - сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания совета по кризисному управлению 18 октября.

Премьер-министр отметил, что у Латвии уже есть опыт решения вопросов поддержки, а это значит, что все предыдущие механизмы поддержки будут снова задействованы.

Ожидается, что новые меры в рамках режима чрезвычайного положения будут одобрены на заседании правительства 20 октября.

Локдаун в Латвии

С четверга, 21 октября, на четыре недели, до 15 ноября, в Латвии вступят в силу особо строгие антиковидные ограничения, или локдаун. По данным министра здравоохранения Даниэля Павлютса, в этот период все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, не будут работать, и будут доступны только самые необходимые услуги.

Латвии в первой половине октября было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца, предусматривающее ряд ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее, 5 октября, был увеличен на 300 млн евро объем средств в госбюджете Латвии по статье "Средства на непредвиденные случаи", чтобы оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить необходимое финансирование мер по борьбе с распространением COVID-19. В целом с начала 2021 года объем выделенных по этой статье средств достиг 1,63 млрд евро.

В 2020 году общий объем помощи, предоставленной для смягчения последствий коронакризиса, составил 1,3 млрд евро, или 4,4% ВВП Латвии. В соответствии с прогнозами, в 2021 году размер этой поддержки может составить 3,2 млрд евро, или 10,2% ВВП.

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