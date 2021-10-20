Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Москвой

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс остается открытым к диалогу с Москвой, в том числе и через Совет Россия-НАТО, несмотря на решение Москвы закрыть миссию при альянсе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он заверил, что политика альянса осталась неизменной, хотя в Брюсселе и сожалеют о решении Москвы, "которое не способствует диалогу и взаимопониманию".

При этом альянс продолжит оценивать, "как в дальнейшем укреплять свой потенциал сдерживания и обороны", отметил Столтенберг.

18 октября глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО, а также военной миссии связи альянса и его информационного бюро в Москве. Обращаться к руководству России по экстренным вопросам он рекомендовал через посла России в Бельгии.

Это стало ответом на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постпредства России при НАТО и на сокращение численности этой миссии до десяти человек. Об этом решении Столтенберга секретариат НАТО сообщил 6 октября. На следующий день генсек НАТО объяснил, что будут лишены аккредитации сотрудники разведки, которые работали в Брюсселе под прикрытием. Он заверил, что, несмотря на это, НАТО по-прежнему готово к сотрудничеству с Москвой.

После этого в Кремле и на Смоленской площади заявили, что решение о сотрудниках постпредства демонстрирует истинную цену заявлений руководства НАТО об открытости и стремлении к сотрудничеству. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что перспективы возобновления диалога с альянсом подорваны почти полностью.