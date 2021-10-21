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Эрдоган не исключил применения Турцией тяжелого вооружения в Идлибе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что не исключает применения при необходимости тяжелого вооружения в сирийской провинции Идлиб, сообщает "Анадолу".

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"Турция продолжает необходимые шаги в Идлибе и при необходимости для ответа может использовать тяжелое вооружение. Мы не можем пустить вопрос на самотек", - приводит агентство его слова.

В сентябре Эрдоган заявлял, что Турция продолжит бороться с экстремистами в сирийской провинции Идлиб. Эрдоган напомнил, что в регионе необходимо поддерживать режим прекращения огня для возвращения сирийских беженцев в места первоначального проживания. По его словам, уже более 1 млн беженцев вернулись из Турции в Сирию, в том числе 400 тыс. - в Идлиб.

Сирия Идлиб Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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