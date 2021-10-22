Тела погибших в албанском отеле российских туристов отправили на родину

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Тела четырех российских туристов, погибших 15 октября в сауне отеля в Албании, в пятницу утром отправили на родину регулярным авиарейсом, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Тиране.

Четверо россиян были найдены мертвыми в сауне отеля Gloria Palace на курорте Керрет в провинции Кавая в Албании. Их обнаружил администратор отеля, который через час после прибытия туристов в отель понес в сауну напитки. По данным полиции, наиболее вероятной причиной смерти россиян стало удушье от паров хлора.

В России может быть проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин их смерти.

"Рассчитываем на скорейшее получение официальных заключений албанской стороны по этому вопросу и дальнейшее тесное взаимодействие российских и албанских правоохранительных органов для выяснения обстоятельств трагедии", - сказали в посольстве.

Ранее сообщалось, что полиция Албании возбудила уголовное дело об убийстве из-за гибели российских туристов в отеле.