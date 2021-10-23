Что случилось этой ночью: суббота, 23 октября

Безрезультатные переговоры по газу Молдавии с Россией, ликвидация одного из лидеров "Аль-Каиды" и завершение саммита ЕС в Бельгии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Двухдневные газовые переговоры Молдавии и России закончились безрезультатно. По данным источника "Интерфакса", Кишиневу на переговорах в Москве не удалось согласовать условия нового контракта, поставки газа в Молдавию могут полностью остановиться уже после 1 ноября.

- В Сирии в результате авиаудара США убит один из лидеров "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ). Центральное командование ВС США уточнило, что удар, в результате которого погиб Абдул Хамид аль-Матар, был нанесен с помощью беспилотника MQ-9 Reaper в районе города города Сулук в сирийской провинции Ракка.

- В Брюсселе завершился саммит ЕС. Лидеры стран Евросоюза не смогли решить самые острые проблемы - рост цен на энергоносители и нарушение Польшей европейских норм верховенства права, зато сошлись во мнениях по вопросам о борьбе с пандемией, глобальном распространении вакцин, цифровой трансформации Европы и управлении миграцией.

- Состояние госпитализированного президента Чехии Милоша Земана немного улучшилось. Данное заявление было сделано представителем Центрального военного госпиталя с разрешения пациента. Других подробностей о состоянии 77-летнего Земана по-прежнему нет.

- Российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев вышли в полуфинал Кубка Кремля. Хачанов в 1/4 финала обыграл австралийца Джона Миллмана с результатом 7:5, 7:6 (7:4), Карацев - француза Жиля Симона (результат встречи - 6:4, 6:3). В полуфинале россияне сыграют друг с другом.