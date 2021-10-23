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Состояние госпитализированного президента Чехии немного улучшилось

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В госпитале военного университета в Праге, где находится на лечении президент Чехии Милош Земан, сообщили о некотором улучшении состояния политика, передает интернет-портал iROZHLAS.cz.

"С разрешения президента республики Милоша Земана мы с осторожным оптимизмом заявляем, что благодаря комплексному лечению специалистами Центрального военного госпиталя его здоровье в четверг и пятницу немного улучшилось", - сказала пресс-секретарь госпиталя Итка Зинке.

Также отмечается, что в четверг Земана в госпитале посетил бывший президент Чехии Вацлав Клаус. По словам Клауса, они общались около 50 минут и политику не обсуждали.

Других подробностей о состоянии здоровья 77-летнего Земана, о госпитализации которого стало известно 10 октября, до сих пор нет, отмечает iROZHLAS.cz. Сначала источники заверяли журналистов, что госпитализация Земана плановая, но позже врач президента сообщил, что тот в отделении интенсивной терапии. Земан запретил врачу называть диагноз прессе.

В понедельник председатель сената Чехии Милош Выстрчил, ссылаясь на заключение госпиталя военного университета в Праге, заявил, что Земан не способен исполнять обязанности главы государства по состоянию здоровья. По его словам, прогноз состояния здоровья президента "крайне неопределенный".

В сентябре Земан из-за проблем со здоровьем провел в больнице восемь дней. Тогда в офисе президента заявили, что компьютерная томография и анализы не выявили серьезных проблем или заболеваний.

Чехия Милош Земан

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