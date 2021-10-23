Движение на железной дороге в Грузии остановили из-за аварии в контактной сети

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов по Грузинской железной дороге полностью остановлено из-за аварии в контактной сети, сообщает вечером в субботу пресс-служба АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД).

"Сорвалась 110-киловольтная линия высокого напряжения государственной электросистемы, которая упала на контактную линию железной дороги и повредила ее, в результате чего в настоящее время остановлены четыре поезда", - говорится в сообщении.

По информации ГЖД, это пассажирские поезда Тбилиси - Батуми, Батуми - Тбилиси, Тбилиси - Поти и Зугдиди - Тбилиси.

"Восстановительные работы уже начаты аварийной бригадой АО "Государственная электросистема Грузии". Движение на железной дороге будет возобновлено поэтапно, на что потребуется примерно два часа", - отмечается в сообщении.

Параллельно компания уже отправила на трассу пассажирские автобусы. "При желании пассажиры смогут продолжить свое путешествие на автобусе", - говорится в сообщении.

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог страны - 1324 км. В системе 45 тоннелей, 1714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.