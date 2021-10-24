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Движение поездов в Грузии возобновили после ликвидации аварии в контактной сети

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов по Грузинской железной дороге, которое в субботу вечером было полностью остановлено из-за аварии в контактной сети, восстановлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД).

Движение на магистрали было парализовано в течение нескольких часов. В результате восстановительных работ, сначала было возобновлено движение пассажирских поездов из Зугдиди и Батуми в направлении Тбилиси, а затем и из Тбилиси в направлении Батуми и Поти.

"К настоящему времени движение поездов возобновлено по всем направлениям", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на контактную сеть железной дороги упала высоковольтная линия электропередачи, которая повредила ее, из-за чего движение всех поездов было остановлено.

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог страны - 1324 км. В системе 45 тоннелей, 1714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.

Грузия

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