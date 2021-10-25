В администрации Эрдогана пытаются избежать выдворения из Турции послов 10 стран

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана изучают способы предотвратить высылку послов 10 государств, в том числе США и Германии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, высокопоставленные сотрудники сообщали администрации о возможных последствиях для турецкой экономики в случае, если правительство вынудит послов покинуть Турцию.

В субботу Эрдоган поручил МИД Турции решить вопрос с выдворением послов десяти стран, призвавших Анкару освободить гражданского активиста бизнесмена Османа Кавалы. "Я отдал распоряжение главе МИД немедленно заняться объявлением этих десяти послов "персонами нон грата", - сказал он.

Кавала четыре года назад был заключен в тюрьму по обвинению в участии в антиправительственных протестах в 2013 году, а также в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

Ранее послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление, в котором содержался призыв к властям Турции "скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы", который на протяжении всего этого времени находится в тюрьме без вынесенного приговора. Они отметили, что продолжающееся задержание родившегося в Париже турецкого бизнесмена и гражданского активиста Османа Кавалы "бросает тень" на Турцию.

После этого послов этих десяти стран вызвали в МИД Турции. Во внешнеполитическом ведомстве сочли, что это заявление противоречит дипломатической практике, и назвали его неприемлемым.

Bloomberg также сообщает со ссылкой на американского чиновника, что США в курсе поручения Эрдогана и ожидают прояснения ситуации от турецкого МИД.