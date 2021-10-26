Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Заболеваемость коронавирусом в Чехии устремилась к максимумам за полгода

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Власти Чешской республики отмечают стремительный рост случаев заболевания COVID-19 впервые с 13 апреля, сообщает во вторник газета The Guardian.

Минздрав Чехии заявил, что суточное количество заболеваний накануне выросло до 4 262, что является самым высоким показателем с 13 апреля.

При этом, согласно прогнозам ведомства, в ближайшие дни число инфицированных увеличится еще больше и составит более 300 человек на 100 тыс. за неделю.

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех призвал жителей вакцинироваться во избежание дальнейшего ухудшения ситуации.

"Большинство новых случаев заболевания COVID-19 приходится на тех, кто не вакцинирован, и большинство тех, кого госпитализировали, а также, кто находится в тяжелом состоянии, также не были вакцинированы", - цитирует The Guardian слова Войтеха.

Около 67% населения Чехии полностью вакцинировались. Всего с начала пандемии в Чехии зафиксировано свыше 1,7 млн. случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 30 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.

Чехия коронавирус

Новости по теме

Новости

В Судане начали призывать ко всеобщей забастовке после военного переворота в стране

Суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине

Суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине

Астрономы нашли возможную экзопланету за пределами нашей Галактики

Астрономы нашли возможную экзопланету за пределами нашей Галактики

Прошлый год стал самым жарким в Азии за все время наблюдений

Прошлый год стал самым жарким в Азии за все время наблюдений

Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина

Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина

Что случилось этой ночью: вторник, 26 октября

Эрдоган отменил решение о выдворении послов десяти стран из Турции

Эрдоган отменил решение о выдворении послов десяти стран из Турции

Россиянин погиб при нападении преступника с ножом в пригороде Оксфорда

Россиянин погиб при нападении преступника с ножом в пригороде Оксфорда

Семь человек погибли в ходе протестов после военного переворота в Судане

Семь человек погибли в ходе протестов после военного переворота в Судане

Посол Антонов назвал условие РФ для обсуждения с США вопросов стратстабильности

Посол Антонов назвал условие РФ для обсуждения с США вопросов стратстабильности
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });