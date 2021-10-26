Заболеваемость коронавирусом в Чехии устремилась к максимумам за полгода

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Власти Чешской республики отмечают стремительный рост случаев заболевания COVID-19 впервые с 13 апреля, сообщает во вторник газета The Guardian.

Минздрав Чехии заявил, что суточное количество заболеваний накануне выросло до 4 262, что является самым высоким показателем с 13 апреля.

При этом, согласно прогнозам ведомства, в ближайшие дни число инфицированных увеличится еще больше и составит более 300 человек на 100 тыс. за неделю.

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех призвал жителей вакцинироваться во избежание дальнейшего ухудшения ситуации.

"Большинство новых случаев заболевания COVID-19 приходится на тех, кто не вакцинирован, и большинство тех, кого госпитализировали, а также, кто находится в тяжелом состоянии, также не были вакцинированы", - цитирует The Guardian слова Войтеха.

Около 67% населения Чехии полностью вакцинировались. Всего с начала пандемии в Чехии зафиксировано свыше 1,7 млн. случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 30 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.