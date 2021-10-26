В Судане до 30 октября остановили работу аэропорта Хартума

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Управление гражданской авиации Судана во вторник приняло решение до 30 октября приостановить выполнение всех рейсов из аэропорта Хартума и в обратном направлении, сообщают западные СМИ.

"Все направляющиеся в аэропорт Хартума рейсы и отправляющиеся из него приостановлены до 30 октября из-за ситуации в стране", - приводят СМИ слова главы Управления гражданской авиации Ибрагима Адлана.

Суданские военные в ночь на понедельник задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. Генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета, и о намерении сформировать ответственное правительство. По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.

В ответ на призыв Хамдока выступить с мирными протестами на улицах столицы страны Хартума начались протестные акции. Когда протестующие попытались приблизиться к штаб-квартире суданской армии, военные открыли огонь - есть жертвы и раненые.

С августа 2019 года Суданом руководила переходная военно-гражданская администрация.