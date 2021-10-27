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Правительство Израиля признает прививку "Спутником V"

Правительство Израиля признает прививку "Спутником V"
Фото: Basilio H. Sepe/Majority World/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти Израиля 15 ноября объявят о признании вакцинированными тех, кто привился российским препаратом "Спутник V", и их будут пускать в страну, пишет The Jerusalem Post.

При этом таких туристов при въезде все равно обяжут пройти серологическое исследование и сдать ПЦР-тест до и после полета.

Решение признать "Спутник V" было принято 26 октября на совещании премьер-министра страны Нафтали Бенета с высокопоставленными чиновниками из сферы здравоохранения, узнала газета. Издание напоминает, что за несколько дней до этого Бенет встречался в Сочи с президентом Владимиром Путиным.

Неделю назад офис премьер-министра Израиля объявил, что доступ в страну возможен только тем, кто привит вакциной, одобренной регуляторами США, Евросоюза или ВОЗ. "Спутник V" не одобрен ни одной из этих организаций, напоминает Jerusalem Post.

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Израиль коронавирус Спутник V Нафтали Бенет Владимир Путин

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