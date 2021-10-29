Что случилось этой ночью: пятница, 29 октября

Переименование Facebook в Meta, разрешение заполнять мероприятия с QR-кодами на 70% с 15 ноября, закупка Молдавией 1,5 млн кубометров газа

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Марк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta. Как сообщает Associated Press, смена названия является одним из шагов по развитию новой "метавселеной" (metaverse) - онлайн-среды, где пользователи смогут работать, общаться, играть в игры, в том числе с помощью гарнитуры виртуальной реальности.

- Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу врача Сушкевич. Глава СК России отреагировал на открытое письмо президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в защиту врача из Калининграда Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве ребенка в роддоме.

- В США предъявили обвинения в хакерской деятельности россиянину Дунаеву. Его обвиняют в предполагаемом участии в транснациональной, киберпреступной организации. Владимира Дунаева экстрадировали по запросу США из Южной Кореи в американский штат Огайо, где идет судебный процесс по его делу.

- Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил заполняемость в 70% на мероприятиях с QR-кодами. При этом проведение массового мероприятия должно быть согласовано с высшими должностными лицами субъекта РФ, в котором оно проходит, с учетом эпидситуации и согласовано с главным санитарным врачом региона.

- Молдавия закупила на международном рынке еще 1,5 млн кубометров газа. Закупленный газ поступит в Молдавию в течение дня в пятницу.