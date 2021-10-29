Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Военные РФ вернулись в пункты постоянной дислокации после учений в Таджикистане

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), задействованные в учениях стран ОДКБ у афганской границы, вернулись в пункты постоянной дислокации с полигонов в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЦВО в пятницу.

"Подразделения совершили марш комбинированным способом по различным маршрутам. В переброске войск и военной техники были задействованы транспортные самолеты Воздушно-космических сил РФ", - говорится в сообщении.

В миреВоенные ОДКБ начали вывод контингентов с учений в ТаджикистанеЧитать подробнее

По данным военных, вертолеты авиационной группы 201-й российской военной базы (входит в состав Центрального военного округа) обеспечили сопровождение и прикрытие колонн.

Ранее сообщалось, что на двух полигонах в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном с 18 по 23 октября прошли сразу три учения ОДКБ: "Поиск-2021" - маневры разведки, "Взаимодействие-2021" - сил оперативного реагирования, "Эшелон-2021" - подразделений материально-технического обеспечения.

В маневрах приняли участие более 4 тыс. военнослужащих стран ОДКБ и более 500 единиц техники. Основу российского контингента на учениях составили подразделения 201-й военной базы в Таджикистане.

На учениях была отработана совместная операция по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства ОДКБ боевиков международных террористических организаций.

Учения ОДКБ прошли на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

ОДКБ Таджикистан ЦВО

Новости

Польша отказалась платить штрафы за неисполнение законов ЕС

Польша отказалась платить штрафы за неисполнение законов ЕС

Великобритания вызвала посла Франции на фоне скандала с рыбной ловлей

Великобритания вызвала посла Франции на фоне скандала с рыбной ловлей

На экс-губернатора Нью-Йорка Куомо подали иск с обвинением в домогательствах

На экс-губернатора Нью-Йорка Куомо подали иск с обвинением в домогательствах

В США предъявили обвинения в хакерской деятельности россиянину Дунаеву

В США предъявили обвинения в хакерской деятельности россиянину Дунаеву

Штормовой ветер оставил без электричества сотни тысяч домов на востоке США

Штормовой ветер оставил без электричества сотни тысяч домов на востоке США

Марк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta

Марк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta

Встреча "Газпрома" с делегацией Молдавии опять закончилась без результата

Встреча "Газпрома" с делегацией Молдавии опять закончилась без результата

Израиль разрешил въезд с 15 ноября привитым "Спутником V" туристам

Пандемия коронавируса

В Индии 103 млн человек не пришли на прививку от COVID второй дозой

В Болгарии заявили, что газ из Азербайджана в 4 раза дешевле российского

В Болгарии заявили, что газ из Азербайджана в 4 раза дешевле российского
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });